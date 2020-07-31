Известный экономический эксперт Алексей Кущ в интервью Знай.юа заявил, что политическая сила «Перемога Пальчевского» идет во власть, чтобы переориентировать государственную политику на простых украинцев.



«Ресурсы государства: фискальные и бюджетные будут перенаправлены на простую украинскую семью. Сейчас на вершине пирамиды государственных приоритетов в Украине находятся два объекта: внешние кредиторы и олигархи. Ситуацию нужно менять на 180 градусов. Именно над идеями для решения этого вопроса мы сейчас и работаем в рамках экономической платформы политической силы «Перемога Пальчевского», - сказал он.



Кроме того, Алексей Кущ предложил модель, которая может принести бюджету дополнительный доход в размере 10-15 млрд долларов каждый год.



«Государство каждый год возмещает порядка 140 млрд грн налога на добавочную стоимость. Представьте себе аграрного трейдера рентабельность бизнеса которого составляет 50-70%. Он зарабатывает сотни миллионов долларов. И государство по верх всего компенсирует НДС в размере десятков миллиардов гривен каждый год. Место того, чтобы облагать экспортера сырья соответственной пошлиной и получать дополнительно для бюджета 10-15 млрд долларов каждый год. Поэтому у нас и происходит такое неравенство. Украина раскалывается на два разных полюса, где на одном из них государство дотирует сверхприбыльному бизнесу возвращение НДС, а на другом – пенсионеры получают 2,5 тысячи гривен», - выразил недовольство эксперт.



Напомним, ранее Алексей Кущ представил налоговую реформу, разработанную экономической платформой силы «Перемога Пальчевкого». Ее цель – снижение налогового давления на простых людей.