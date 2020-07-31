Кандидат в мэры Киева от “Слуги народа” Ирина Верещук на телеэфирах открыто защищает своего основного конкурента, действующего городского главу Виталия Кличко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Гео Лерос, выложив соответствующий видеоролик.

Кличко - реальный кандидат от Слуги Народа Маски сняты, Верещук тупо защищает Кличко на дебатах, такой вот неприкрытый... Gepostet von Geo Leros am Freitag, 31. Juli 2020

Отметим, в ходе эфира на телеканале “Апостроф ТВ” депутат Киевсовета Юрий Левченко рассказывал о нарушениях закона Виталием Кличко, в частности - о подписании им 28 незаконных договоров аренды.



В свою очередь Ирина Верещук начала перебивать его, заявляя, что вины Кличко в этом нет, а в конце даже назвала озвучивание Левченко такой информации “популизмом”.



“Кличко - реальный кандидат от “Слуги народа”! Маски сняты, Верещук тупо защищает Кличко на дебатах, такой вот неприкрытый технический кандидат”, - прокомментировал ситуацию Гео Лерос.



Он также обратился к президенту с вопросом, зачем было выдвигать технического кандидата в городе, в котором “слуги” на выборах в раду выиграли во всех округах.



“Владимир Зеленский, у “Слуги народа” было первое место в столичном рейтинге, все 13 нардепов-мажоритарщиков по Киеву выиграли от СН, зачем было так поступать?” - резюмировал парламентарий.



Напомним, в результате внутренних праймериз партии “Слуга народа” было решено выдвинуть на пост мэра Киева Ирину Верещук которая ранее была городским главой Равы-Русской.