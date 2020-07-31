Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что четверть бюджета Киева разворовывают.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, комментируя отсутствие строительства новых больниц и вокзалов в столице.

«По поводу того, что происходит в городе можно будет сказать после того, как уйдет сегодняшний мэр. Мы посмотрим, сколько оставлено больниц, сколько перестроено вокзалов, какая застройка и сколько украдено денег. Я понимаю, что примерно 20%, а то и 25% двухмиллиардного бюджета прилипает к «грязным лапам» бюрократов, которые имеют подобного рода вожака», – сказал Андрей Пальчевский.

Он призвал прекратить разворовывание бюджета столицы. «Воровство бюджета, о котором почему-то перестали говорить, нужно немедленно прекращать. Роль Киевсовета должна быть повышена, а не понижена», – заявил Пальчевский.

Лидер политической партии «Перемога Пальчевского» уверен, что в столице должно быть доступное муниципальное жилье для молодых семей.

«Для Киева очень важно возрождение программы по строительству муниципального жилья для того, чтобы город мог сдавать его в аренду молодым семьям дешево. Ведь остается один город, где можно заработать… Еще один важнейший момент – это культура и наука. Необходимо возродить эти отрасли», – отметил Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.