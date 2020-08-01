Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что из цветущей Украину превратили в экономически слабое государство

Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала Украина 24.

«Давайте строить новую страну – Великую Украину. Словосочетание «Великая Украина» настолько стало непривычным, потому что нас сделали маленькими за эти годы. А у нас была великая цветущая страна, а нас сделали маленькими, как географически, так и экономически», – сказал предприниматель.

Андрей Пальчевский заявил, что одним из его первых шагов в должности мэра Киева станет привлечение к ответственности всех, кто занимается разворовыванием бюджета столицы.

«Первые шаги в должности мэра Киева – это кадровая политика и передача дел городскому прокурору, чтобы все понимали, что украденные деньги – это ответственность… Киевский бюджет должен стать генератором финансовой помощи малоимущим», - сказал Андрей Пальчевский.

Общественный деятель считает, что необходимо уменьшить разрыв между богатыми и бедными в Украине.

«Чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными должна быть экономика справедливости. Перераспределение валового продукта сейчас не выдерживает никакой критики… Сверхприбыли нужно перевести на общественные нужды», – заявил Пальчевский.