Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» дал совет, как Украине догнать Турцию в своем видео блоге на Фейсбук.

Общественный деятель уверен, что Украина сможет догнать Турцию по уровню развития экономики, если не будет выбирать архаичных руководителей страны.

«Догоним (ред. – Турцию), при одном условии, что из руководителей страны мы больше не будем выбирать архаичных. Это касается, что Леонида Макаровича, Даниловича, Викторов всех мастей, первого Владимира, не смотря на молодость, он тоже архаичен. Вышиванки, глечики, бджолки, а дальше все тоже самое», – сказал Пальчевский.

Он заявил, что Украиной должны управлять люди, которые смотрят вперед.

«Пока мы не поймем, что нам нужны люди, которые смотрят вперед, а не назад, будем ездить в Турцию. А в Одессе будет дорого и грязно», – резюмировал Андрей Пальчевский.



Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.