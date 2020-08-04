Давно пора врать самим себе по поводу того, что происходит на Донбассе

Об этом в блоге для Обозревателя призывает украинский политик и общественный деятель Андрей Сенченко, передает Politeka.

По его словам, сегодня, как и Донбасс так и Крым – часть захваченного "русским миром" пространства с режимом опричнины, рублевой зоной и бесправием "аборигенов, заключенных в резервацию".

Политик убежден в том, что Кремль приготовил для Украины минимум три так называемых мирных плана.

Первый, говорит Сенченко – этом формирование пророссийского большинства на всех уровнях украинской власти, которое приведет к изменению внешнеполитического курса Украины и, в перспективе, – интеграции в Россию.

"Второй – ослабление санкций, втягивание Украины в переговоры с представителями "народа Донбасса", "компромисс" в ущерб суверенитету нашей страны и реинтеграция Донбасса с метастазами "русского мира", – продолжил общественный деятель.

И, наконец, третий, пишет Сенченко, который заключается в создании на неподконтрольной Киеву территории Донбасса некого варианта Южной Осетии.

"Признание "республик", включение их в рублевую зону, легализация патроната Кремля и поставок оружия, создание на этих территориях постоянных военных баз России", – объяснил эксперт.

Андрей Сенченко предупреждает власти о том, что не стоит терять бдительность и проявлять легкомыслие в этом вопросе.

"Кремлевская волчья стая действует по всем сценариям одновременно. Оккупация Крыма и Донбасса закончатся тогда, когда затраты Кремля на ее продолжение и содержание оккупированных территорий вместе с потерями от санкций поставят российский режим на грань выживания", – подытожил Андрей Сенченко.

Politeka сообщала, что Кремль не заинтересован в решении конфликта на Донбассе. Об этом пишет бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава. По мнению политика, в Москве лишь на словах переживают за судьбы людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"У Кремля в руках мощнейший рычаг давления на украинскую власть и он не собирается его выпускать, какая бы власть ни была в Киеве. Они будут применять этот рычаг и удерживать его до тех пор, пока не наступит ситуация, аналогичная той, которая настала в 1991 году для Германии", – объяснил политику России в этом вопросе Корчилава.

Украинская писательница Оксана Забужко заявила, что Донбасс давно хотели отжать. Она считает, что Россия давно и тщательно планировала разделение Украины. Причем, восток и запад готовился под конкретных политиков.

"Россия очень тщательно планировала демонтаж Украины. Как Донбасс готовили "под Путина", так, например, Закарпатье готовили "под Орбана" (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. – ред.). Венгерский паспорт там и сейчас получить легко", - отметила Забужко.

РФ предупредили, чем может закончиться агрессия против Украины: "Самая страшная война".

"Прыжок в XIX век": в сети показали, как изменилась донецкая Ж/Д при оккупантах.

США и Россия достигли соглашения по украинскому вопросу и открыто обмениваются информацией - СМИ.