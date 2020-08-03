Президент РФ Владимир Путин вынашивает планы стать главой нового союзного государства России и Белоруссии

Об этом в своем блоге на Эхо Москвы заявил в 2018 году журналист и общественный деятель Матвей Ганапольский, сообщает Politeka.

Автор считает, что президент РФ Владимир Путин хочет стать главой нового союзного государства России и Белоруссии. Поэтому он удержится от агрессивных действий как в отношении Эстонии, так и в отношении Латвии и Литвы.

Также журналист коснулся возможного полноценного нападения РФ на Украину.

По его мнению, Украину во временном отрезке можно разделить на две части: до нападения в Азовском море и после него.

"Это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины: это может быть. Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, Российской Федерации", – убежден Матвей Ганапольский.

Его уверенность в этом основывается на том, что не стоит верить слухам о том, что у Украины нет армии или вооружения.

"Это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина. Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови", – подытожил Матвей Ганапольский.

В то же время, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что для повышения рейтинга президент РФ Владимир Путин может пойти на настоящую войну.

По словам аналитика, рейтинг Путина на самом деле падает, падает и доверие. А это – очень серьезный симптом, с которым ему необходимо что-то делать.

"А что с этим делать? К сожалению, кроме войны у них методов нет, она как-то может поднять рейтинг. Но несколько может поменяться концепция. В случае с Украиной, это была освободительная война, мы освобождали жителей Крыма от потенциальной угрозы – бандеровцев, которые придут и всех зарежут. Именно так подавали информацию на российском ТВ", – считает Гозман.

Автор отмечает тот факт, что "освободительная" война (как с Украиной) уже не срабатывает.

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