Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что осенью после местных выборов в Украине произойдет существенная перестановка политических сил.
Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала News One.
«Страну ждут большие перемены. Будут изменения политического расклада. Украинцы охладятся в прямом и переносном смысле. Думаю, что в октябре будет очень большая перестановка политических сил. Дальше будет сопротивление существующей власти», – сказал Андрей Пальчевский.
Общественный деятель предполагает, что сопротивление действующей власти приведет к перестановкам в местных органах власти.
«Мне кажется, что у нас будет давление снизу. Будут перестановки в местных органах власти сто процентов», – сказал Пальчевский.
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Он также спрогнозировал ситуацию, при которой власть может отменить местные выборы. «Когда будут выборы 25 октября, будет не то, что холодный душ, а будет холодная ванна для сегодняшней власти. Но я думаю, что у них есть план «Б» и они объявят, что ходить на выборы не надо. Может так случиться, что Министр охраны здоровья скажет, что это нельзя делать из-за большого скопления людей. Такие тенденции существуют в Соединенных Штатах и в Польше. Решится ли наша власть на отмену выборов? Это будет роковое решение», - заявил Андрей Пальчевский.