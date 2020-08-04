Проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президента ІСС Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляється на сайті ІСС.



За словами Президента ІСС Ukraine Володимира Щелкунова, український бізнес занепокоєний окремими положеннями нових законодавчих ініціатив щодо екологічного контролю, які можуть бути використані для тиску на нього з метою отримання неправомірної вигоди. На його думку, якщо депутати ухвалять ці законопроекти, український виробник стане беззахисним перед численними перевірками та перевіряючими.



«Нас, як громадську організацію українського бізнесу, не влаштовують позиції, які передбачають екологічні перевірки без попереджень за заявою фізичних осіб в необмеженій кількості. Ми також не підтримуємо передбачені штрафні санкції за не допуск перевіряючих. Окремо вважаємо загрозою передбачену норму зупинки виробництва у разі виявлення порушень. Важко уявити як це зробити, скажімо з доменною піччю, або іншим сегментом виробничого безперервного циклу», - сказав Щелкунов.



ІСС Ukraine вважає, що законопроекти мають бути доопрацьовані, і просить не виносити їх на розгляд Верховної Ради.



«Національний комітет Міжнародної Торгової Палати готує свої пропозиції стосовно екологічних законопроектів, які будуть спрямовані в профільний комітет Верховної Ради», — повідомив Щелкунов.



Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані Законопроекти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).



Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроекти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.



У свою чергу гендиректор "Укркоксу" Анатолій Старовойт вважає, що прийняття цих законопроектів може привести до зриву технологічних процесів на металургійних підприємствах і збільшення викидів заводами.