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Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о возможном проведении референдума в Украине



Свой комментарий он дал в интервью изданию "Фокус".

По словам политика, референдум не просто должен отвечать на острые вопросы, но предотвращать попытки нарушений прав человека.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды", - отметил Стефанчук.

Нардеп подчеркнул, что для проведения всеукраинского референдума по языковому вопросу нужно собрать немалое количество граждан страны.

"Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - отметил он.

По поводу возможного всенародного опроса по Донбассу Стефанчук заявил:

"Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится, - отметил нардеп.

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