На Донеччині вбили 16-річного українця

Як передає Politeka.net, про страшний злочин, який стався у 2014 році, нагадав екс-депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.

"Його звали Стьопа Чубенко. Він був молодим хлопцем, у якого все життя було попереду. Він був воротарем молодіжної футбольної команди "Авангард" з Краматорська. Грав у КВК, писав вірші. Був щирим патріотом. Любив Україну. А в 2014 році сепари затримали його за синьо-жовту стрічку. Звинуватили, що він член ПС, катували, а коли він відмовився рити окопи - стратили", - згадав колишній нардеп.

Тоді зі Стьопою розправилися з особливою жорстокістю.



"П'ять куль у голову. Вбивали Степана Чубенко Вадим Погодін (кличка "Керч"), Максим Сухомлинов (кличка "Буба") і Юрій Москальов (кличка "Жора"). Усі ці мерзоти не приїхали з Бурятії, а були нашими з вами співгромадянами. Так, вони колишні жителі Донецька, а тепер двоє втекли на територію анексованого Криму і один у Росію. І їх Кремль не видає, хоча вони по-звірячому вбили Степу, якому було всього 16 років", - зазначив він.

Береза нагадав, що вбивць хлопця хоч і затримали, але згодом відпустили.

"Він просто хотів жити в Україні. Хотів жити у своїй країні. Але прихильники "руського міра" вирішили інакше. Мати загиблого хлопця, Сталіна Чубенко, домагалася, щоб окупанти покарали зловмисників. Їх навіть затримали. Але згодом відпустили. Просто звірина захищає один одного. А Степана немає. Ця історія добре показує, хто з тієї сторони. Ця трагедія підтверджує аксіому, що туди, куди приходить "руський мір", приходять так само смерть і розруха. І ми не повинні забувати про це", - уклав Береза.