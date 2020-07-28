На Донеччині вбили 16-річного українця
Як передає Politeka.net, про страшний злочин, який стався у 2014 році, нагадав екс-депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.
"Його звали Стьопа Чубенко. Він був молодим хлопцем, у якого все життя було попереду. Він був воротарем молодіжної футбольної команди "Авангард" з Краматорська. Грав у КВК, писав вірші. Був щирим патріотом. Любив Україну. А в 2014 році сепари затримали його за синьо-жовту стрічку. Звинуватили, що він член ПС, катували, а коли він відмовився рити окопи - стратили", - згадав колишній нардеп.
Тоді зі Стьопою розправилися з особливою жорстокістю.
"П'ять куль у голову. Вбивали Степана Чубенко Вадим Погодін (кличка "Керч"), Максим Сухомлинов (кличка "Буба") і Юрій Москальов (кличка "Жора"). Усі ці мерзоти не приїхали з Бурятії, а були нашими з вами співгромадянами. Так, вони колишні жителі Донецька, а тепер двоє втекли на територію анексованого Криму і один у Росію. І їх Кремль не видає, хоча вони по-звірячому вбили Степу, якому було всього 16 років", - зазначив він.
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Береза нагадав, що вбивць хлопця хоч і затримали, але згодом відпустили.
У штабі ООС зазначили, що на тілах загиблих на момент передачі української евакуаційної групи "Евакуація-200" були незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами в морзі.
Крім того, в штабі ООС розповіли, що тіла загиблих бійців ВСУ були без військової форми.
Нагадаємо, останню годину життя "Естонця" записувався на камеру: опубліковані кадри.
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