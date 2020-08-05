У генпрокурора Ірини Венедиктової є всі підстави відкрити кілька кримінальних проваджень проти голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу «Україна 24».

«П’ять заяв я написав пані Венедиктовій по злочинам пана Геруса. Тільки прокурор може відкрити кримінальне провадження щодо народного депутата України. По одному вона, тільки два факти відкрила. По чотирьом абсолютно відписки. Через суд я зобов’язав. Печерський суд дав пані Венедиктовій 24 години відкрити кримінальні провадження. Вже 30-й день ні відповіді», - розповів Москаль.

Він нагадав, що через пролобійовані Андрієм Герусом поправки про імпорт електроенергії з Росії, впроваджені спекулятивні схеми на енергоринку та корупційні схеми на держпідприємстві «Центренерго», вітчизняна енергетика опинилась в глибокій кризі, і він має понести за це відповідальність.

«Сьогодні колапс в електроенергетиці тільки із-за пана Геруса, тільки він один відповідає за свої злочинні, абсолютно повинен відповідати за свої злочинні дії», - наголосив Геннадій Москаль.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим поправкам Геруса.

У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія «Юнайтед Енерджі», близька до олігарха Ігоря Коломойського, яка може бути пов'язана з Андрієм Герусом.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс України на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.

4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи.

Однак в липні 2020 року Андрій Герус знову виступив проти законодавчої заборони на імпорт електроенергії з Росії.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.