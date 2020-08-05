Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает недопустимым ситуацию, когда международные организации навязывают Украине свои условия, чтобы получить очередной кредит, как случилось с требованием касательно наблюдательных советов на государственных предприятиях.
Об этом лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил в эфире телеканала 112.
«Безобразие, связанное с наблюдательными советами, нужно душить на корню. Что значит Международный валютный фонд навязывает нам то, сколько платить наблюдательным советам? Наверху должны быть умные люди», – отметил Пальчевский.
Он также считает, что Украина не уделяет развитию науки должного внимания и это способствует росту трудовой миграции.
«Для того, чтобы Украина стала Великой, мы должны в первую очередь продвигать науку и учебу. А у нас на этом фронте ничего не делается. Одна из серьезнейших проблем – мы не готовим специалистов. Наши дети уезжают собирать клубнику в другие страны, поскольку применения высоким технологиям нет», – заявил Андрей Пальчевский.
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
Русская Кардашьян засмущала всех бесстыдным видом в крошечном бикини: "Девушка мечты"
Магнитные бури в августе больно ударят по украинцам, названы опасные даты: что нужно знать
Скандальный судья "Х-фактор" влип в новый скандал после болезни: "По мне психушка плачет...."
Напомним, что для получения очередного кредита МВФ от Украины требуют ввести наблюдательные советы на топовых государственных предприятиях, расширить их полномочия, а также снять ограничения на выплату зарплат их руководителей.