Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает недопустимым ситуацию, когда международные организации навязывают Украине свои условия, чтобы получить очередной кредит, как случилось с требованием касательно наблюдательных советов на государственных предприятиях.

Об этом лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил в эфире телеканала 112.

«Безобразие, связанное с наблюдательными советами, нужно душить на корню. Что значит Международный валютный фонд навязывает нам то, сколько платить наблюдательным советам? Наверху должны быть умные люди», – отметил Пальчевский.

Он также считает, что Украина не уделяет развитию науки должного внимания и это способствует росту трудовой миграции.

«Для того, чтобы Украина стала Великой, мы должны в первую очередь продвигать науку и учебу. А у нас на этом фронте ничего не делается. Одна из серьезнейших проблем – мы не готовим специалистов. Наши дети уезжают собирать клубнику в другие страны, поскольку применения высоким технологиям нет», – заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, что для получения очередного кредита МВФ от Украины требуют ввести наблюдательные советы на топовых государственных предприятиях, расширить их полномочия, а также снять ограничения на выплату зарплат их руководителей.