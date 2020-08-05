После заявления о сговоре руководства ГНС, Офиса Генпрокурора и сотрудников СБУ для реализации преступных схем по выводу средств из госбюджета – заинтересованные лица начали оказывать давление на заявителя - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Кива, передает zik

Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил политик: "Я заявил публично о сговоре на высшем уровне и реализации преступных схем, поскольку уверен, что сейчас это дело постараются замять. Дело о разворовывании 2,7 млрд. грн. за один только месяц! Представьте, какие суммы недополучает госбюджет! И на меня, как на главного заявителя, оказывается информационное давление, сыплются угрозы, мне передаются "приветы" от высоких должностных лиц - как СБУ, так и ОГПУ. Меня пытаются остановить и запугать, и скрыть преступления, которые разрушают мою страну. Но меня подобными угрозами не остановить!"

При этом нардеп напомнил, что "готов свидетельствовать в суде и будет добиваться встречи с президентом, чтобы получить его реакцию".

Илья Кива рассказал, что ещё два месяца назад появилась информация, что сотрудники ГНС в одностороннем порядке изменили алгоритмы, позволяющие выявлять системные нарушения и компании, занимающиеся "скрутками".

"Когда Нацполиция по моему заявлению вышла на это преступление и установила всех причастных лиц, заместитель генпрокурора Симоненко, войдя в сговор с сотрудниками СБУ, изменил подследственность и фактически "похоронил" расследование данного преступление. И эта ОПГ получила возможность вывести из госбюджета только в июне 2,7 млрд. грн, а это $100 млн. Ведь наша экономика находится в таком плачевном состоянии, потому что первые лица государства причастны к разворовываниям и уничтожению экономики", - рассказал он.

Нардеп также подчеркнул, что в сговор вошли чиновники высшего звена, и руководство страны обязано отреагировать: "Любченко заявлял о намерении бороться со "скрутками", а получилось, что он возглавил эти преступные схемы. Почему Зеленский не обращает на это внимание?" - подытожил Илья Кива.