Сегодня ОПЗЖ провело велопробег по одесской набережной, с целью проверить как изменилось побережье курортного города за последние пять лет работы «крепкого хозяйственника». В рейде приняли участие народный депутат Татьяна Плачкова, депутаты горсовета Богдан Гиганов и Лилия Леонидова, а также активисты молодежного крыла партии.

Городская набережная является важным атрибутом курортного города, его лицом и закономерным результатом планирования туристической инфраструктуры. Примером может служить центральная набережная Херсона – грамотно спланированный, широкий туристический проспект на берегу Днепра.

Однако в Одессе, которая после потери Крыма стала центром притяжения туристов со всех уголков Украины, набережной фактически нет. Короткий отрезок набережной в районе Ланжерона перетекает в узкую, хаотично застроенную тропу, на которой туристы буквально наступаю друг другу на пятки.

Судя по огромному количеству нарушений, зафиксированных оппозиционерами во время инспекции, с планированием прибрежной территории в Одессе мэрия допустила полный хаос. Отдельные участки набережной, ради проезда к незаконно построенным прямо на пляже гостиницами, открыты для движения автомобилей, что создает реальную угрозы отдыхающим. Дорожное покрытие изрыто ямами, не имеет единого стиля и стандарта. Хаотичная застройка побережья привела к тому, что ширина прохода местами составляет не более трех метров.

Таким образом, команда Геннадия Труханова полностью провалила тему благоустройства побережья, лишив Одессу центра морского отдыха и одновременно важного атрибута инфраструктуры приморского города,набережной.