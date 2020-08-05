Як відомо, сім'я Президента нині відпочиває в одній із 14 державних резиденцій "Синьогора", що знаходиться в с. Гута Богородчанського району Івано-Франківської області.

Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає «Знай.юа».

Далі наводимо слова автора без коментарів.

Ця резиденція була збудована за часів президентства Кучми, який любив там відпочивати. Окрім того, як стало відомо із журналістських розслідувань, сім"я Президента проживає у так званій резиденції Ющенка, що знаходиться на території будинку відпочинку "Конча-Заспа".

З огляду на це та в контексті проекту "Наш бюджет під громадський контроль" від команди "Рідна країна" оглянемо скільки коштів платників податків йде на утримання інфраструктури забезпечення роботи, лікування і відпочинку Президента та влади загалом. А також проаналізуємо як виглядає цей так званий "Радгосп Зеленського" після обіцянок народного президента зліквідувати ВСІ пільги та преференції для можновладців.

Отже, не дивлячись на заяви про скорочення видатків на карантинний період для влади, фінансування Державного управління справами при Президентові України в 2020 році становить

2 мільярди 397 мільйонів 430 тисяч 6 гривен.

В структуру Державного управління справами (ДУСі) входить більше 60 державних підприємств, установ,організацій.Тут і Житомирський лікеро-горілчаний завод, і підприємство "Чайка", що знаходиться у с.Дударків Бориспольського району,що на Київщині із філіями в Чернігівській області та ще двох районів Київської області. "Чайка" виготовляє ковбасну й молочну продукцію, пече хліб і виробляє крупи та вирощує рибу для владців.

В системі ДУСі будівельні та інвестиційні організації, мисливські й лісові господарства, ціла низка санаторій - від "Кришталевого палацу" і "Моршинського" на Львівщині до "Санаторія Семашка" в Кисловодську, що в Ставропольському краї Російської Федерації.