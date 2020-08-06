Партія «Слуга народу» розглядає варіант висунути в якості кандидата на довиборах до ВР по 208 округу Анатолія Гунька - бізнесмена, якого звинувачують в чисельних правопорушеннях, в тому числі, у розкраданні державного майна

Про це пише "Інформатор".

Тривалий час в Офісі президента не могли визначитися з кандидатом, який буде змагатися з Олегом Ляшком на його рідному окрузі. Лідер Радикальної партії заявив про наміри балотуватися у Верховну Раду ще 5 червня цього року. Згідно даних соціологічного опитування його рейтинг на 208 окрузі вищий за інших кандидатів разом взятих і сягає понад 65%.

Про потенційного кандидата від провладної партії “Слуга народа” Анатолія Гунька відомо, що він був серед затриманих Генпрокуратурою у 2018 році членів злочинного угруповання, причетного до незаконного привласнення держпідприємства «Радіопередавальний центр», що завдало шкоди обороноздатності держави.

Анатолій Гунько був організатором цієї злочинної групи, яка привласнила земельну ділянку площею 100 гектарів і знищила стратегічне обладнання. Пізніше стало відомо, що державну землю у незаконний спосіб отримали родичі Гунька.

Скориставшись заставою, Гунько вийшов з-під варти і пішов у політику.

Нагадаємо, ЦВК призначила довибори на 208 окрузі у зв'язку зі смертю депутата-мажоритарника Валерія Давиденка. Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.