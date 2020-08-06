Партія «Слуга народу» розглядає варіант висунути в якості кандидата на довиборах до ВР по 208 округу Анатолія Гунька - бізнесмена, якого звинувачують в чисельних правопорушеннях, в тому числі, у розкраданні державного майна
Про це пише "Інформатор".
Тривалий час в Офісі президента не могли визначитися з кандидатом, який буде змагатися з Олегом Ляшком на його рідному окрузі. Лідер Радикальної партії заявив про наміри балотуватися у Верховну Раду ще 5 червня цього року. Згідно даних соціологічного опитування його рейтинг на 208 окрузі вищий за інших кандидатів разом взятих і сягає понад 65%.
Про потенційного кандидата від провладної партії “Слуга народа” Анатолія Гунька відомо, що він був серед затриманих Генпрокуратурою у 2018 році членів злочинного угруповання, причетного до незаконного привласнення держпідприємства «Радіопередавальний центр», що завдало шкоди обороноздатності держави.
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Анатолій Гунько був організатором цієї злочинної групи, яка привласнила земельну ділянку площею 100 гектарів і знищила стратегічне обладнання. Пізніше стало відомо, що державну землю у незаконний спосіб отримали родичі Гунька.
Скориставшись заставою, Гунько вийшов з-під варти і пішов у політику.
Нагадаємо, ЦВК призначила довибори на 208 окрузі у зв'язку зі смертю депутата-мажоритарника Валерія Давиденка. Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.