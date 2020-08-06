Звільнити голову енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса може тільки Верховна Рада

Про це повідомляється на сайті президента України у відповідь на електронну петицію, в якій президента просили врятувати вугільну галузь та вигнати Андрія Геруса з енергетики, та яка набрала понад 25 000 підписів.

«Стосовно пропозиції щодо Голови Комітету Верховної Ради України з

питань енергетики та комунальних послуг А.Геруса, то питання обрання та відкликання голів комітетів парламенту врегульовано Законом України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року № 116 і є

повноваженнями парламенту», - зазначається у відповіді на петицію.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Низка політиків розцінюють дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, зокрема щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ, як державний злочин.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.