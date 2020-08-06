Президент Украины Владимир Зеленский страдает от переутомления Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил журналист Остап Дроздов.

По его словам, ухудшение состояния президента видно не вооруженным взглядом.

"В последнее время множество украинцев заметили видимое и явное ухудшение состояния президента. Мелет тчёрт-те что. Выглядит, как с креста снятый. Демонстрирует тотальное переутомление, апатию, самотек, заторможенность всех процессов", - считает журналист.

Более того, Дроздов уверен, что в сложившейся ситуации в стране украинцы должны знать о здоровье президента.

"Этим надо всерьез заниматься, поскольку состояние физического и психологического здоровья президента уже не является частным делом, поэтому общество, особенно в состоянии войны с активным агрессором, имеет право знать точную информацию о дееспособности главнокомандующего выполнять свои обязанности.", - считает журналист.

В происходящем с президентом он "обвинил" украинцев, которые за него голосовали.



"Жил себе, поживал, деньги греб лопатой, причем деньги легкие, не в шахте же работал, купался в роскоши. Человек жил на полную, наслаждаясь аплодисментами, человеческой любовью и селфи - но тут вдруг все пошло наперекосяк, и вот на человеке лица нет, такое впечатление, что сейчас съедет с катушек", - отметил Дроздов.

По его словам, если бы избиратели Зеленского по-настоящему любили своего избранника, то давно бы уже попросили его завязывать с президентством.

"Это уже похоже на садизм. Где в заложниках у эмоционально выгоревшего – целая страна, ее армия, ее государственность", - заключил Дроздов.