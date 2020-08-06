Наглядова Рада «Укрзалізниці» неефективна, її потрібно ліквідувати.

Про це заявив політолог Ростислав Балабан в ефірі телеканалу ZIK.



"Якщо сьогодні подивитися, скажімо, на "Укрзалізницю", то ми бачимо, що вона неефективна, тому що вантажоперевезення перекинулися на вантажівки. Наглядові ради – це фактично хабар тим, кому потрібно, тобто це певні клани, які "дерибанять" українські підприємства», - сказав Балабан.



На його думку, наглядова рада Укрзалізниці не виконали ту місію, яка на них покладалася, і їх потрібно ліквідувати та продумати інший – зрозумілий і прозорий механізм.



Раніше повідомлялось, що Наглядова рада «Укрзалізниці» не вирішує стратегічні завдання, а перебрала на себе функції оперативного управління компанією, що гальмує роботу та знижує прибутковість УЗ.