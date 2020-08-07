В конце июня возле дома экс-министра здравоохранения произошел странный инцидент. Неизвестный пытался запугать и сфотографировать Ульяну Супрун



Как сообщается в материале Антикор, недофотограф вышел из рядом припаркованного авто, которое принадлежит нардепу от ОПЗЖ Суто Мамояну. За рулем находился известный аферист и экорейдер Павел Куфтырев, на пассажирском — бывший нардеп и тогда кандидат на должность главы Национальной службы здоровья Константин Ярынич.

Это происшествие наглядно показало вектор новых политических и экономических интересов Куфтырева. Теперь жертвой его аппетитов может стать фарма, а крышей — ОПЗЖ.

Куфтырев, как утверждает Антикор, — известный аферист, неоднократно менявший свою политическую "ориентацию". В далеком 2002 году бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман по-дружески обратился к тогдашнему народному депутату от СДПУо Сергею Подобедову с просьбой взять в помощники одного из своих подручных — Павла Куфтырева. Так Куфтырев и получил свою первую «корочку», которая приоткрыла двери во властные кабинеты.

После этого он еще несколько раз становился помощником нардепов от разных политических сил.



Одна из этих связей свела его с одиозным нардепом Константином Ярыничем, в свое время ставшим «смотрящим» от БПП за медициной. Ярынич со своей стороны использует Куфтырева в качестве технической поддержки, сбора рекомендательных подписей и так далее.

В итоге Куфтырев, имея амбиции обогатиться быстро и сразу, резко переключился на тему фармацевтики. Для организации схемы сбыта лекарств населению ему, конечно, нужен подельник с полномочиями. Для этого именно Куфтырев лоббировал назначение Ярынича на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины. Куфтырев лично возил его с собой и «презентовал» различным влиятельным персонам как проект, который надо поддержать, в том числе и финансово.



Примечательна также связь Куфтырева с нынешним главой экологического комитета ВР Олегом Бондаренко, основавшим в свое время вместе с Максимом Фроловым общественную организацию «Зеленый Фонд». Сейчас Француз отрабатывает следующий рейдерский проект Куфтырева, связанный с Николаевским глиноземным заводом. Для захвата предприятия используется та же схема с обманутыми людьми и фейковой общественной организацией «Стоп шлам!».

Бондаренко поделился с мелким аферистом Куфтыревым опытом давления на бизнес под видом экологических инициатив.

Времена изменились, но методы Куфтырева остались прежними. Сейчас он — помощник народного депутата теперь уже от партии «Слуга народа» Александра Мережко. Однако, в последнее время аферист все громче стучится в офис ОПЗЖ. Этому свидетельствуют и события вокруг Николаевского глиноземного завода, который Куфтырев раскачивает в угоду Левочкина и в ущерб имиджевым интересам Коломойского.

ОПЗЖ для Куфтырева — план «Б». Он действует на перспективу и раскладывает яйца в разные корзины. Для большей устойчивости контакта с фракцией, он старается ни на шаг не отходить от нардепа Суто Мамояна, убеждает его в перспективности предлагаемых для совместного продвижения рейдерских проектов, пишет Антикор.

Вторая причина напускной привязанности Куфтырева к Мамояну — якобы боязнь понести наказание за свои рейдерские махинации и надежда получить силовую поддержку от семьи Мамоянов, в случае чего. Для Куфтырева Мамоян — и прикрытие, и афиша. Поэтому и выпросил у него покататься на «Мерседесе», из которого атаковали Супрун. Мотив банальный — месть. Именно и.о. главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан — ставленница Ульяны Супрун — сбила кандидатуру Ярынича, несмотря на поддержку со стороны министра здравоохранения Максима Степанова, кума Игоря Палицы. Банде рейдеров перекрыли доступ к дерибану медицины с большим бюджетным финансированием и закупками.

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