Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 листопада передбачають планові ремонтні роботи. Енергетики назвали години, коли частина житлових будинків і підприємств залишиться без електроенергії.

Відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 листопада торкнуться мешканців одразу кількох районів міста. Причина - планові ремонтні роботи на електрообладнанні, через які будинки тимчасово залишаться без напруги.

У понеділок, 2 листопада, ремонт розпочнеться о 08:00 і триватиме до 17:00. Без світла в цей проміжок будуть будинки на вулиці Козацької Чайки (буд. 70), Центральній (буд. 3, 5, 7, 8, 8а) та у провулку Зустрічному (буд. 9).

Із 09:00 до 17:00 того ж дня знеструмлять значно більшу ділянку, повідомляє «Запоріжжяобленерго». Йдеться про бульвар Вітчизняний, а також вулиці Автодорожну, Алмазну, Аматорську, Анатолія Солов'яненка, Андрія Лободи, Василя Діденка, Володимира Мономаха, Вольську, Гончара, Довженка, Естонську, Єрмака, Липовецьку та інші.

Окремі будинки на проспекті Моторобудівників знеструмлять двічі за день: у проміжок 09:00-17:00 (буд. 182-188) та 10:00-12:00 (буд. 190). Також у понеділок без світла буде буд. 42 на Хортицькому шосе.

У вівторок, 3 листопада, роботи йтимуть з 09:00 до 17:00. Без електропостачання залишаться вулиці Авіаційна, Балкова, Баранова, Барикадна, Вагонна, Ізмаїльська, Лейтенанта Шмідта, Леоніда Каденюка, Марії Заньковецької, Марка Безручка, Олешківська, Постова, Садова, Святоволодимирівська, Слав'янська, Таврійська, Цитрусова та частина вулиці Шевченка (буд. 313, 315, 373, 375, 412, 414).

У середу, 4 листопада, світла не буде з 09:00 до 17:00 на вулицях Академіка Климова, Батарейній, Вузькоколійній, Дніпровські Пороги, Костя Гордієнка, Круговій, Легендарній, Луговій, Магістральній, Мідній, Професора Толока, Севастопольській, Стратосферній, Фабричній, Яровій та інших. Тут-таки знеструмлять будинки 1, 3, 3а на проспекті Моторобудівників.

У четвер, 5 листопада, у той самий часовий проміжок ремонт зачепить вулиці Андрія Лободи (буд. 30), Виробничу, Грузинську, Дністровську, Запорізьких вогнеборців, Ігора Сікорського, Керченську, Молдавську, Павлоградську, Парамонова (буд. 19), Степову, Яблучну та інші. На Південному шосе знеструмлять низку будинків: 62а, 64, 66, 68, 68а, 74, 74б, 78, 78а.

Графіки відключення світла на решту тижня - з 6 по 8 листопада - енергетики повідомлять додатково, ближче до дат. Слідкуйте за оновленнями від «Запоріжжяобленерго», щоб знати наперед, коли у вашому будинку не буде електроенергії.

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