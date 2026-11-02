Проїзд у черкаських маршрутках втретє за рік подорожчав - тепер разовий квиток коштує 33 гривні. Перевізники пояснили, чому підвищили тариф і як це вдарить по кишенях пасажирів.

Тарифи на проїзд у Черкаській області знову переглянули - разова поїздка в маршрутних автобусах Черкас тепер коштує 33 гривні. Це вже третє підвищення ціни за рік, про яке повідомляє Суспільне з посиланням на міських перевізників.

Востаннє тариф міняли кілька місяців тому, і тепер пасажирам доведеться готувати на квиток більше грошей. Нововведення стосується саме міського транспорту, тож кожен, хто щодня їздить на роботу, до лікарні чи на навчання, відчує зміни вже з найближчих рейсів.

Скільки коштує проїзд тепер

Новий тариф у 33 гривні діє для разового квитка в маршрутці. Раніше, за словами перевізників, вартість була нижчою, однак подорожчання пального, запчастин і ремонту змусило переглянути ціну вкотре. Економічно витрати на обслуговування машин зросли відчутно, тож утримувати старі розцінки стало невигідно.

Для пасажирів, які користуються маршрутками систематично, це означає помітне збільшення щомісячних витрат на транспорт. Наприклад, якщо людина їздить двічі на день п'ять днів на тиждень, її витрати на проїзд зростають пропорційно до нового тарифу.

Чому підвищують ціну третій раз за рік

Головна причина - вартість пального та обслуговування автобусів. Перевізники кажуть, що здорожчання долара та пального б'є по галузі, адже маршрутки заправляються щодня, а запчастини доводиться купувати за курсом. У такій ситуації тримати квиток на попередньому рівні означало б працювати в мінус.

Крім того, частина водіїв пішла на інші доходи, тому, щоб утримати кадри, бізнесу доводиться підвищувати оплату праці. Усі ці фактори разом і змусили перевізників звернутися до міста з пропозицією переглянути тариф.

Що радять пасажирам

Тим, хто їздить маршрутками регулярно, варто переглянути варіанти економії. У Черкасах раніше пропонували запровадити безкоштовні пересадки та проїзні зі знижками - таку ініціативу обговорювали на рівні міста. Якщо її ухвалять, постійні пасажири зможуть платити менше за одну поїздку.

Найпростіший спосіб заощадити - користуватися проїзними квитками, якщо вони доступні, або обирати електротранспорт там, де він курсує. Варто також стежити за офіційними оголошеннями міської ради, щоб вчасно дізнатися про нові тарифи та можливі пільги.

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