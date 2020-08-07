Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает необходимым введение специальных налогов для владельцев больших предприятий, которые были куплены во время приватизации по заниженным ценам.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью на телеканале Украина 24.

«Наша команда разработала Новый экономический курс. Его главная задача – это перераспределение валового продукта и перераспределение результатов приватизации, не в плане отобрать собственность, когда за бесценок были скуплены предприятия, а путем введения специальных налогов. Теперешних владельцев крупных предприятий необходимо нагрузить специальной программой», – сказал Андрей Пальчевский.

Общественный деятель поддерживает позицию по реструктуризации внешнего долга Украины перед МВФ и привел пример Аргентины в этом вопросе.

«Что касается МВФ. Я не сторонник полного прекращения работы с МВФ. Я сторонник аргентинского подхода. Аргентина должна различным финансовым институциям более трехсот миллиардов долларов. Они договорились о дисконте почти в 50%. А у нас, нас «нагибает» каждый президент и премьер-министр, который пришел к власти», – заявил Пальчевский.

Предприниматель также высказал убеждение, что кредит МВФ нельзя использовать на содержание государственного аппарата.

«Если брать в долг, то только не на содержание аппарата людей, которые нами руководят и разбегаются с нашими миллиардами от Мальдив до самых до окраин. А брать нужно большие суммы, то есть 50 миллиардов, 100 миллиардов долларов, которые позволят нам создать рабочие места», – сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. по новой программе stand-by на $5 млрд. 1 июля Андрей Пальчевский зарегистрировал политическую партию «Перемога Пальчевского». Выборы в местные органы власти состоятся 25 октября 2020 г.