Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 9 по 15 листопада показує стрімкий перепад температур: від +16° у суботу до лише +6° у неділю, а у вівторок та середу синоптики прогнозують опади.

Новий прогноз погоди для Одеської області знову обіцяє мешканцям регіону відчутні перепади. Тиждень з 9 по 15 листопада видасться контрастним: від помірного тепла в суботу до прохолодної неділі, а посередині тижня можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня коливатимуться від +6° до +16°.

У понеділок, 9 листопада, в Одесі та області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +7°, а вночі охолоне до +4°.

У вівторок, 10 листопада, небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади. Вдень температура підніметься до +10°, вночі опуститься до +6°.

У середу, 11 листопада, також можливі опади, проте стовпчики термометрів підуть угору: вдень до +12°, а вночі лише до +10° — нічна температура цього дня буде найвищою за весь тиждень.

У четвер, 12 листопада, опадів не очікується, небо буде малохмарним. Вдень повітря прогріється до +13°, а вночі похолодає до +4°.

У п’ятницю, 13 листопада, хмарно з проясненнями та без опадів: денна температура утримається на позначці +15°, нічна — +13°.

У суботу, 14 листопада, погода залишиться хмарною з проясненнями, без опадів. Саме цей день стане найтеплішим за весь тиждень: вдень +16°, вночі +14°.

У неділю, 15 листопада, очікується малохмарна погода без опадів, однак температура різко впаде: вдень лише +6°, вночі +5°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 14 листопада, з максимумом +16°, а найпрохолоднішим — неділя, 15 листопада, з позначкою +6°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 10 листопада, та середу, 11 листопада.

Через істотний перепад температур варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — у вівторок та середу — краще мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 8 по 14 листопада.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про дощі: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 7 по 13 листопада.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про перепади температури: прогноз погоди на тиждень в одеській області з 5 по 11 листопада.