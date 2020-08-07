ДБР просять порушити кримінальну справу проти генпрокурора Ірини Венедиктової за відмову виконувати рішення Печерського суду м.Києва, який зобов’язав розпочати кримінальні провадження проти голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса

Про це написав колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.



«Звернувся до ДБР з проханням зареєструвати кримінальне провадження щодо Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, яка свідомо і показово не виконує законні рішення суду щодо Геруса. Вважаю, що в її діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 382 Кримінального Кодексу України. Тобто умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови Суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню вчиненні службовою особою, яка займає відповідальне, чи особливо відповідальне становище», - написав Москаль.



Він також зазначив, що за такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Раніше Геннадій Москаль заявляв, що у генпрокурора Ірини Венедиктової є всі підстави відкрити п’ять кримінальних проваджень проти голови енергетичного парламентського комітету Андрія Геруса через лобіювання ним імпорту російського струму та причетність до зловживань на ринку енергетики, проте вона цього не робить.



Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.