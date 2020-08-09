Современный украинский «патриотизм» от власти и олигархов - это на своих каналах за деньги украинцев рассказывать о своей любви к Украине
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.
Далее приводим слова автора без комментариев.
Два факта.
Сегодня день рождения Варвары Ханенко, дочери Михаила Терещенко.
Именно эти две семьи Терещенко и Ханенко были главными меценатами создание и наполнение экспонатами этого, одного из крупнейших и старейших музеев страны, который был открыт 30 декабря 1904 года. Например, только семья Ханенко передала в музей
3 тысячи 145 экспонатов из своей частной коллекции!
Будьте внимательны:
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не выставила на недельный обзор народу свою частную коллекцию, а бесплатно отдала главному музею Киева!
Итак, что произошло с украинским меценатством за 116 лет?
Тогда, во времена Российской империи, украинские бизнесмены и общественность смогли создать уникальный МУЗЕЙ в Киеве, сейчас за времена независимой Украины - власти и бизнесмены не могут его хотя бы реставрировать.
За последние 7 лет мы обращались по этому поводу к 3-м президентам, 5-м премьер-министрам и 5-м министрам культуры. Предлагали и меценатам проявить патриотизм и любовь к Киеву и приобщиться к украинской дела. Но есть так как есть!
За этот период:
Ахметов и Пинчук купили себе одни из самых дорогих имений в мире; Медведчук и Косюк-одни из самых больших в мире яхты;
экс-гуманитарный министр Бородянский разместил свои 5 млн евро в Швейцарском банке…
О зарубежной недвижимости Януковича, Порошенко и Зеленского вы и сами знаете!
Итак, современный украинский «патриотизм» от власти и олигархов это:
на СВОИХ каналах за НАШИ деньги ( потому что их партии финансируются из бюджета) рассказывать о своей любви к Украине и одновременно инвестировать в экономику, образование, здравоохранение, культуру государства.
А мы же продолжаем исповедовать ежедневный патриотизм и пропагандировать и поддерживать нашу историю, культуру, туризм, природу... без бюджетных средств, потому что убеждены, что настоящий патриотизм означает любить Украину не только до глубины души, но и до глубины своего кармана!