Современный украинский «патриотизм» от власти и олигархов - это на своих каналах за деньги украинцев рассказывать о своей любви к Украине



Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.



Далее приводим слова автора без комментариев.



Два факта.

Продолжается разрушение Национального художественного музея, где вчера уже обвалился портик.

Сегодня день рождения Варвары Ханенко, дочери Михаила Терещенко.

Именно эти две семьи Терещенко и Ханенко были главными меценатами создание и наполнение экспонатами этого, одного из крупнейших и старейших музеев страны, который был открыт 30 декабря 1904 года. Например, только семья Ханенко передала в музей

3 тысячи 145 экспонатов из своей частной коллекции!

Будьте внимательны:

не выставила на недельный обзор народу свою частную коллекцию, а бесплатно отдала главному музею Киева!

Итак, что произошло с украинским меценатством за 116 лет?

Тогда, во времена Российской империи, украинские бизнесмены и общественность смогли создать уникальный МУЗЕЙ в Киеве, сейчас за времена независимой Украины - власти и бизнесмены не могут его хотя бы реставрировать.

Напомню, что команда Родной Страны провела акцию «7 Чудес Киева» в 2013 году, где кроме победителей были определены 3 спец номинации. Национальный художественный музей была назван таким, которым нуждается в немедленной реставрации!

За последние 7 лет мы обращались по этому поводу к 3-м президентам, 5-м премьер-министрам и 5-м министрам культуры. Предлагали и меценатам проявить патриотизм и любовь к Киеву и приобщиться к украинской дела. Но есть так как есть!

За этот период:

Ахметов и Пинчук купили себе одни из самых дорогих имений в мире; Медведчук и Косюк-одни из самых больших в мире яхты;

Виталий Кличко одолжил брату в США почти 10 миллионов долларов;

экс-гуманитарный министр Бородянский разместил свои 5 млн евро в Швейцарском банке…

О зарубежной недвижимости Януковича, Порошенко и Зеленского вы и сами знаете!

Итак, современный украинский «патриотизм» от власти и олигархов это:

на СВОИХ каналах за НАШИ деньги ( потому что их партии финансируются из бюджета) рассказывать о своей любви к Украине и одновременно инвестировать в экономику, образование, здравоохранение, культуру государства.

А мы же продолжаем исповедовать ежедневный патриотизм и пропагандировать и поддерживать нашу историю, культуру, туризм, природу... без бюджетных средств, потому что убеждены, что настоящий патриотизм означает любить Украину не только до глубины души, но и до глубины своего кармана!