Ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе постоянно корректируется политически

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет писательница, блогер, юрист Олена Степова, сообщает Politeka.

Эксперт указывает на то, что еще вчера Кремль требовали изменений в украинскую Конституцию в части "особый статус всей административной территории Луганской и Донецкой областей". Об этом, напоминает Степова, было договорено во время встречи в Омане.

Сегодня, акцентирует внимание юрист, Москва требует предоставить Луганской и Донецкой областям статус свободной экономической зоны.

"Слова разные, принцип тот же: ОРДЛО – анклав боевиков и РФ в составе Украины", – заявляет автор.

При этом, обращает внимание блогер, территория де-факто под контролем РФ, де-юре украинская.

"Войска РФ признаются миротворцами и никуда не уходят, создавая по сути, буферную военную зону. То есть, тасуя политических королей в колоде войны, РФ все равно рассматривает территорию ОРДЛО, как буферную военную малолюдную зону для расположения своих военных баз", – подытожила Олена Степова.

Politeka писала, что Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил о готовности посетить Донбасс. По словам первого президента Украины, это станет возможным сразу после прекращения огня на фронте.

Кроме того, он уверен, что позиция жителей "ДНР" и "ЛНР" сильно отличается от мнения главарей непризнанных республик.

"Надо послушать людей, потому что делается все для людей. Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира", – отметил Кравчук.

Пропагандист Кремля Евгений Попов проговорился о захвате Донбасса. Скандальное признание прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

Российский пропагандист Евгений Попов заявил, что Россия может уступить оккупированные территории обратно в Украину. По его словам, многие россияне будут недовольны таким поворотом событий.

"Мы признаем... Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", - заявил он в эфире программы.

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