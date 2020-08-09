В ближайшее время правительство не отменит требование об обязательной самоизоляции прибывших из ОРДЛО

Об этом в своем интервью заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, если на подконтролькой Киеву территории Украины ситуация с китайским вирусом видна, то, по некоторым данным, она сложнее.

«Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает», подчеркнул глава Кабмина.

Однако чиновник отметил также и тот момент, что для некоторых граждан, которые приехали из ОРДЛО, могут быть сделаны исключения. Решения по ним имеет право принимать руководитель пограничников.

«В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор», – подчеркнул Шмыгаль.

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