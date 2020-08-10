Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что власть может перенести проведение местных выборов.

Об этом Андрей Пальчевский сообщил в интервью телеканалу Украина 24.

«Местные выборы могут быть перенесены… В речи Шмыгаля прослеживается то, что они (ред. – Кабмин) готовят общественное мнение для того, чтобы перенести выборы легально, как это было сделано в Польше», – сказал Пальчевский.

Общественный деятель отметил, что власть может пойти на манипуляцию общественным мнением с целью переноса местных выборов.

«Если людям скажут, что это смертельно опасно и на избирательных участках будет нарушена социальная дистанция, то конечно это способ манипуляции», – заявил Андрей Пальчевский.

Предприниматель также напомнил, что на местные выборы приходят обычно люди более старшего поколения, что в случае карантина из-за коронавируса может изменить ситуацию.

«Идут разговоры, что взрослое население будет больше перепугано, поскольку есть возрастной ценз по заболеванию COVID-19. Поэтому появляются теоретически шансы у тех, кто ориентирован на более молодого избирателя. Вы же знаете, что на местные выборы ходят обычно люди более зрелого возраста», – резюмировал Пальчевский.