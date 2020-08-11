Бизнесмен обратился к украинцам с призывом и раскритиковал политиков

Андрей Пальчевский выпустил ролик в котором заявил, что не готов больше ждать, и требует от политиков прекратить делить украинцев.

"Больше нельзя оставаться в стороне, пока одни продают армию, а другие - землю. Политики делят нас на «западников» и «донецких», настоящих и ненастоящих, на тех, кто ходит в «правильной» церкви и «неправильной». Нет разницы, на каком языке мы разговариваем. Пришло время это остановить. Мы - великий украинский народ!", - отрезал он.

Тем временем, Пальчевский официально до сих пор не подтвердил свое участие в кампании на должность мэра Киева.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Андрей Пальчевский решил пожить в разных районах Киева по неделе, чтобы погрузиться в их проблематику.