Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

Речь идет о закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д), который нардепы поддержали 14 июля.

Документом предусмотрен исключительный перечень видов деятельности в сфере разрешенных в Украине азартных игр. Также устанавливается уголовная ответственность за их организацию без лицензии.

Так, с момента вступления закона в силу, в Украине разрешается проведение следующих мероприятий: азартных игр в игорных заведениях казино; азартных игр в интернет-казино; букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в интернете; игр в залах игровых автоматов; азартных игр в покер в интернете.

Стоит отметить, что принятие закона об игорном бизнесе имеет немало противников, как среди простых украинцев, так и в стенах парламента. В день голосования в Раду внесли три проекта постановлений, блокирующих подписание закона об игорном бизнесе. Однако 21 июля депутаты не поддержали их, поэтому председатель Рады и президент получили возможность подписать документ.

Тем не менее многие надеялись на вето президента.

При этом указывалось на неточности, которые содержит документ. В частности, в тексте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.

Также многих насторожил тот факт, что к финальной версии документа попала норма о том, что казино могут быть открыты не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.

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