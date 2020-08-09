Президент Украины Владимир Зеленский решил поставить точку в важном вопросе по Крыму

Как передает Politeka.net, его слова приводит официальный Телеграм-канал Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, власти Украины готовятся на законодательном уровне ввести определение коренных народов, а также присвоить такой статус народу крымских татар. По словам главы государства, это станет возможным после освобождения полуострова от оккупантов.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку", - заявил Зеленский. "Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму".

Президент добавил, что уже сейчас нужно помочь крымскотатарскому народу развиваться и сохранить культурные традиции.

"Нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму", - передает слова гаранта его пресс-служба. - "Очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины".

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