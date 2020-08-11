Украинский блогер Сергей Иванов высказал опасения из-за митингов в Беларуси

Журналист считает, что успех белорусской революции ускорит вторжение России в страну и возможность создания народных республик. Также он уверен, что побег Светланы Тихановской из страны – это трусость.

Такое мнение он озвучил на странице в своем Телеграм-канале.

Иванов пишет, что после первой смерти и жесткого силового разгона ситуация в стране изменится и протесты станут более массовыми. Он заверил, когда люди на своих авто начинают въезжать в толпу ОМОНа, это очень показательно. Чем больше трупов будет на совести Лукашенко, тем быстрее его настигнет участь Чаушеску.



"К величайшему сожалению, успех белорусской революции лишь ускорит вторжение России с последующим навязыванием гибридной войны и созданием условной Витебской народной республики или нескольких. Все лишь начинается", - резюмировал он.

Также ранее сообщалось, что волонтер Наталья Юсупова раскритиковала украинцев за высказывания о Беларуси.

"Умиляют большинство сограждан, которые кричат о свободе и правах в Беларуси, при этом живут в стране, где правят олигархи, нет правосудия и процветает коррупция. Вы так рьяно поддерживаете революцию в соседней стране, а сами ничего не делаете в собственной", - отметила волонтер.

Напомним, десяток харьковчан поддержали белорусов в "изгнании" Лукашенко, слышен гимн Украины: видео.

Также Politeka писала, что "слуга" Дубинский отличился цинизмом, назвав жесткий разгон в Беларуси уроком: "Саша, ты сдулся".