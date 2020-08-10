Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский оскандалился циничным заявлением о протестах в Беларуси

На своей странице в соцсети Facebook он прокомментировал "майдан", который начался в Минске в день выборов, и поддержал разгон активистов, выступивших против фальсификаций, передает Politeka.net.

"В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония - отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну", - написал Александр Дубинский.

Скандальные высказывания "Слуги народа", очевидно, пришлись по вкусу нардепу из "Оппозиционной платформы" Вадиму Рабиновичу. Спустя час политик в своем блоге на Facebook слово в слово переписал текст со страницы Дубинского и, что примечательно, не указал авторство.

В комментариях украинцы возмутились заявлением "Слуги народа" и осудили его за поддержку диктатуры в Беларуси. Некоторые даже сравнили протесты в Минске с "Майданом" в Киеве:

"Один мозг на двоих. Но и того не много"; "ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу"; "Берем копирочку, слюнявим химический карандаш, нацарапаем, что попало, и раздаем товарищам по щам"; "Когда кукловод то один, чего хотеть"; "Зашквар"; "Убивает и грабит, как правило, власть, а не активисты"; "Если власть вершит беззаконие - она получает ответ"; "Фальсификация результатов выборов - это законно? Вот это поворот!"; "Говорит человек никогда не боровшийся за свободу"; "То есть, Вы, за кого мы все голосовали год назад, сейчас своей фразой фактически оправдывает расстрел площади с активистами?"; "Саша, ты сдулся, серьезно, этим постом ты попросту поддержал диктатуру и беспредел"; "Интересный закон выходит у Вас, господин Дубинский. Люди вышли на улицу (мирно) и показали свое количество голосов наглядно, а мус*ра сделали то, что и у нас"; "Александр - вы явно забыли с чего начался майдан - беркут жестко разгонял студентов которые были за евроинтеграцию".

По данным МВД Беларуси, во время протестов пострадали 39 силовиков и около 50 гражданских, появилась информация об одном погибшем. В ходе столкновений правоохранители применили светошумовые гранаты, водометы и щиты с дубинками.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.