Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский против революционных потрясений и раскачивание ситуации в Украине.



Об этом лидер политической силы «Перемога Пальчевського» заявил в эфире телеканала News One, информирует Хрещатик.News.

«Считаю, что революционные потрясения нам сейчас не нужны. Я за то, чтобы президент Зеленский сделал выводы из своих ошибок и добыл свой один срок. А дальше будет видно. Народ будет голосовать. Но я принципиально против раскачивания ситуации «порошенковским» образом, начиная от людей на улицах, в злобствование каждом неправильном решению президента. Критика должна быть. Но она должна быть конструктивной», – сказал Пальчевский.

Он считает, что Президент Украины должен привлечь в свою команду профессионалов с опытом государственного управления.

«Не выдержат наши пенсионеры очередного майдана. Нам лучше дать президенту второе дыхание, подвести ему других новых людей и старых, с учетом их опыта государственного управления», – заявил Андрей Пальчевский.

По его словам, каждый президент должен нести ответственность за свои слова и действия.

«Корейцы для меня лично – образец. У них президенты либо в тюрьме заканчивают, либо падают со скалы. Любой человек, который идет во власть, должен понимать, что она сядет. На этом Зеленский выиграл выборы. Всем было наплевать на все другие лозунги. Но то «Весна придет – будем сажать» останется навсегда как нереализованный комплекс украинского народа», – считает Пальчевский.

Напомним, лидер политической силы «Победа Пальчевского» заявил, что в течение 10 недель будет жить по 7 дней в разных районах столицы, чтобы узнать, как живут киевляне и те, кто работает в Киеве. Вчера, 10 августа, Андрей Пальчевский переехал жить в Дарницкий район.