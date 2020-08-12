Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что средства, которые ежегодно выделяются на строительство и ремонт дорог разворовываются.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью телеканалу 112.

«Фонд (ред. – на борьбу с коронавирусом) более 100 млрд грн. разбазарили на строительство дорог. Мы знаем, что больше всего воруют на строительстве дорог. Посмотрите, что творится на Одесской трасе, где дорогу никак не достроят уже на протяжении многих лет. И каждый год выделяются деньги, и каждый год они рассовываются по карманам», – сказал Андрей Пальчевский.

По мнению общественного деятеля, правительство легкомысленно отнеслось к первой волне коронавируса в Украине, позволив продавать стратегические запасы медицинских масок за рубеж.

«У нас будет другой сценарий. Он будет называться «Волна №2 COVID». Главный санитарный врач уехал куда-то и вдруг в нашей стране закипела работа. Мы слышим, что надвигается вторая волна коронавируса. Но полгода первая волна была не важна. И одному из нардепов позволили продавать маски», – заявил Пальчевский.

Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год №3509, согласно которому было разрешено использовать средства Фонда COVID-19 на ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения. 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского».