ЗМІ повідомляють, що народний депутат України від “Слуги народу” Павло Халімон проводить збір голосів за висловлення недовіри голові Чернігівської ОДА Андрію Прокопенку.

Про це пише портал NovostiUa з посиланням на pik.cn.ua.

Причиною для таких дій нардепа наші співрозмовники називають проведення 2 серпня зборів команди “Слуги народу”.

Нагадаємо, тоді Павло Халімон виступав на заході через відеозв’язок, оскільки знаходився на самоізоляції.

За інформацією джерел, Павло Халімон вже провів переговори з Владиславом Атрошенком та партією “Батьківщина”. Збір підписів триває. За попередньою інформацією проведення позачергової сесії планують на наступний вівторок.

Поки що отримати коментар від Павла Халімона не вдалося.

Довідково: згідно законодавства обласна рада може прийняти рішення про висловлення недовіри голові ОДА. Після того воно відправляється на розгляд Президента України. Володимир Зеленський може як задовольнити так і залишити його без розгляду.

Враховуючи початок передвиборчої кампанії такі дії нардепа навряд чи додадуть рейтингу партії Володимира Зеленського на Чернігівщині.