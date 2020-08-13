ЗМІ повідомляють, що народний депутат України від “Слуги народу” Павло Халімон проводить збір голосів за висловлення недовіри голові Чернігівської ОДА Андрію Прокопенку.
Про це пише портал NovostiUa з посиланням на pik.cn.ua.
Причиною для таких дій нардепа наші співрозмовники називають проведення 2 серпня зборів команди “Слуги народу”.
Нагадаємо, тоді Павло Халімон виступав на заході через відеозв’язок, оскільки знаходився на самоізоляції.
За інформацією джерел, Павло Халімон вже провів переговори з Владиславом Атрошенком та партією “Батьківщина”. Збір підписів триває. За попередньою інформацією проведення позачергової сесії планують на наступний вівторок.
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Поки що отримати коментар від Павла Халімона не вдалося.
Довідково: згідно законодавства обласна рада може прийняти рішення про висловлення недовіри голові ОДА. Після того воно відправляється на розгляд Президента України. Володимир Зеленський може як задовольнити так і залишити його без розгляду.
Враховуючи початок передвиборчої кампанії такі дії нардепа навряд чи додадуть рейтингу партії Володимира Зеленського на Чернігівщині.