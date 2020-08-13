В Луганской и Донецкой областях отменили местные выборы. Ну а что, президента выбрали, депутатов в парламент выбрали, зачем нужны местные выборы? Почему так происходит, ответ простой.

Об этом пишет Сергей Шахов - народный депутат Украины от группы «Довира», мажоритарщик от Луганщины, передат from-ua.

Первое — алчность и грабеж губернаторов Донецкой и Луганской областей. Воры, которые назначены президентом и сидят в этих кабинетах, решили отменить выборы и продолжить войну. В то время, когда президент едет вдоль линии разграничения и говорит, что у нас нет обстрелов, этидва негодяя решили сотворить беду для того же президентаи всей мировой общественности. Придумали причины, чтобы только не проводить выборы в регионе.

Дело в том, что за три месяца до выборов были введены военные администрации вЛисичанской и Северодонецкой общинах, в которых сегодня, только в одном Северодонецке лежит 200 млн грн, а в Лисичанске 67 млн грн (к слову, такая же ситуация по другим 16 громадам). И есть уверенность, что эти деньги попросту хотят украсть.

Во-вторых – эта ситуация абсурдная, потому что в 2014 году, когда были обстрелы, когда была тяжелая ситуация, выборы проходили демократическим путем, и конституционное право людей не нарушалось. В 2015 году прошли местные выборы — и не было проблем. В 2016 году на выборах в парламент, даже открыли Станично-Луганский район, там, где идет горячее соприкосновение с ЛНР. 2017 год — везде в Донецкой и Луганской областях проходили выборы в общинах. В 2018 году — тоже. В 2019 году прошли выборы президента. И в Донецкой, и в Луганской областях отдали предпочтение Зеленскому – 93,6%. Можете себе представить? Избрали парламент и монобольшиство тоже благодаря этим регионам. Ну, а «зеленые слуги народа» почему-то решили сегодня взять и практически узурпировать власть своим решением по военным администрациям и отменить выборы через ЦИК.

Это беспредел. И вот хотелось бы верить, что президент Зеленский не знает об этом инциденте. Хотелось бы, чтобы он вмешался в этот процесс немедленно и дал возможность волеизъявлению граждан конституционным путем избирать и быть избранными в этих городах и поселках, потому что это очень важно для Донецкой и Луганской областей, которые 28 лет грабили бандформирования. И если даже не президент, то его политтехнологи видят, что у него падает рейтинг, и тем более такнельзя поступать. Ему просто замыливают глаза, при этомуспешно грабят Донбасс. То вводят «красные зоны» на западной Украине — не проводят выборы, то тут вводят военное положение.

Коронавирус в головах у чиновников. Может, он уже пройдет, потому как уже начала подниматься общественность, уже начали выходить на мирные митинги люди, общественные активисты, волонтеры. До президента нужно достучаться по этому поводу. Хоть и стоит перед ним огромная стена. При Порошенко, по крайней мере, не было проблем достучаться до головы Администрации президента, до Райнина, до Березенко, до Ковальчука. До Зеленского достучаться практически невозможно — его окружила стена.