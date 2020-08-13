Сомнение украинского Минздрава в эффективности российской вакцины от китайского вируса поставило на уши пропагандистов РФ
После того, как главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование, в РФ сильно разозлились, передает Politeka.net.
Так, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева обиделась на то, что разработку российских специалистов поставили под сомнение, о чем поспешила высказаться в своем телеграмм-канале.
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«В Минздраве Украины не верят в российскую вакцину от коронавируса- заявил Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины. Сама Украина никаких вакцинных разработок, разумеется, не ведёт. Удачи, конечно!», – написала она.
Досталось от пропагандистки и Западу. Особенно задела ее за живое фото в одной из крупнейших французских газет Liberation, где изображен Путин в образе суперагента Бонда с вакциной от коронавируса в руке вместо пистолета.
«Есть ещё и такая вариация на тему зависти по поводу нашей вакцины- Путин верхом на буром медведе спешит всем сделать прививку. Шприц за спиной, сам Путин в этот момент жаждет господства».
Не отстал от коллеги и Владимир Соловьев. У себя в телеграмме он поделился публикацией канала «Вы слушали Маяк»:
«Украина не верит «Спутнику V”. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак: «Я ожидаю вакцины от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу». Лучшая доказательная база от признанных западных институций, как известно, это «highly likely» (очень вероятно)».
Как известно, РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин.
«Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», – заявил он. Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.
Напомним, Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.
Как сообщала Politeka, у Лукашенко "спустили" Соловьева.
Также Politeka писала, что скандальную Скабееву сняли с эфира с ее ток-шоу.