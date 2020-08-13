В России обиделись не на шутку

Сомнение украинского Минздрава в эффективности российской вакцины от китайского вируса поставило на уши пропагандистов РФ

После того, как главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование, в РФ сильно разозлились, передает Politeka.net.

Коментар щодо вакцини від COVID-19 російського виробництва (з робочого місця, якщо шо). Нещодавно Російська Федерація... Gepostet von Viktor Liashko am Mittwoch, 12. August 2020

Так, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева обиделась на то, что разработку российских специалистов поставили под сомнение, о чем поспешила высказаться в своем телеграмм-канале.

«В Минздраве Украины не верят в российскую вакцину от коронавируса- заявил Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины. Сама Украина никаких вакцинных разработок, разумеется, не ведёт. Удачи, конечно!», – написала она.

Досталось от пропагандистки и Западу. Особенно задела ее за живое фото в одной из крупнейших французских газет Liberation, где изображен Путин в образе суперагента Бонда с вакциной от коронавируса в руке вместо пистолета.

«Есть ещё и такая вариация на тему зависти по поводу нашей вакцины- Путин верхом на буром медведе спешит всем сделать прививку. Шприц за спиной, сам Путин в этот момент жаждет господства».

Не отстал от коллеги и Владимир Соловьев. У себя в телеграмме он поделился публикацией канала «Вы слушали Маяк»:

«Украина не верит «Спутнику V”. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак: «Я ожидаю вакцины от тех институций и организаций, которые имеют признанную репутацию и доказательную базу». Лучшая доказательная база от признанных западных институций, как известно, это «highly likely» (очень вероятно)».

Как известно, РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин.

«Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», – заявил он. Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

Напомним, Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.

Как сообщала Politeka, у Лукашенко "спустили" Соловьева.

Также Politeka писала, что скандальную Скабееву сняли с эфира с ее ток-шоу.