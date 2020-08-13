Печерський районний суд Києва 13 серпня зобов’язав Офіс генерального прокурора України відкрити кримінальне провадження щодо несплати головою комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса податків на суму 4,3 млн грн.
Про це повідомив голова громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль, який звернувся до суду з відповідною заявою.
«Суд зобов’язав Ірину Венедіктову зареєструвати кримінальне провадження щодо несплати А. Герусом податків на суму більше 4 мільйонів гривень», - повідомив Москаль на своєму офіційному сайті.
Згідно копії скарги, яку також опублікував Генадій Москаль, Андрій Герус отримав дохід 22 млн гривень і не сплатив з нього податок на доходи фізичних осіб у розмірі 4,3 млн гривен.
Голова ГО «Народ України проти корупції» звернувся до Офісу генпрокурора зі скаргою, в якій вказав на факт ухиляння Герусом від сплати податків ще 30 червня 2020 року, однак Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилася відкривати справу.
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Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів «Укрзалізниці» при закупівлі електричної енергії через підставні фірми, які ймовірно пов’язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.
Також триває розслідування проти Геруса стосовно імпорту електричної енергії із Росії, який став можливий завдяки поданій ним в порушення регламенту поправки до закону. Завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії на понад 1 млрд гривень, що спричинило кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт.
За оцінками депутата Олексія Кучеренка, за результатами першого року роботи в парламенті Андрій Герус став одним із найбагатших депутатів фракції «Слуга Народу».