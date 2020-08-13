Лидер политической силы «Перемога Пальчевського» возмущен отсутствием строительства новых детских садов и школ в Киеве

Об этом Андрей Пальчевский заявил в своем видео блоге, поделившись одной из проблем больших городов, которые он увидел на примере Киева во время проживания в Дарницком районе столицы.

Общественный деятель, изучая проблематику спальных районов Киева, отметил основные проблемы, с которыми стыкаются люди — острая нехватка садов и школ.

«Дети в таких районах не могут пойти в детские сады, которых нет. Есть только платные. Я не понимаю, неужели такая проблема построить детские сады? Теперь мосты и дороги. Жители Позняков говорят, что дорога у них замечательная рядом, но только ее перекладывают каждый год, а мосты не строят. Получается, что руководство города бросает людям пыль в глаза сажая и подстригая траву. Это все можно делать. Но кроме этого нужно построить школы, детсады и планировать нормальное жилье гуманного типа», – заявил Андрей Пальчевский.

Предприниматель также отметил, что в Дарницком районе живут интеллигентные люди.

Напомним, Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил, что на протяжении 10 недель будет жить в разных районах столицы, чтобы ближе пообщаться с людьми и лично узнать об их проблемах. 10 августа, Андрей Пальчевский переехал жить в Дарницкий район.