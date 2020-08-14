Глава Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский пытается использовать своё назначение в корыстных целях.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Багнет", об этом пишет блогер Анастасия Азарова в Facebook.

Как пишет блогер, Дубинский, который начинал деятельность с продажи телефонов, атаковал главу Налоговой службы Алексея Любченко – креатуру Зеленского: "Народный депутат чуть ли не угрожает Любченко вернуть его в реальность и якобы разоблачает главного налоговика страны в схематозах… Для Дубинского нет авторитетов, если он чувствует выгоду".

Блогер предполагает, чтоДубинский "так озабочен "схемами" Любченко, потому что сам хочет на них присесть": "В частности, речь идет о ТОВ "БК Будівельний майданчик". Дубинский расшатывает кресло главного налоговика, чтобы поставить своего человека первым замом и контролировать скрутки…Он вскользь вспоминает коллегу-"слугу" Ольгу Василевскую-Смаглюк в деле. Бывшая журналистка, которая хочет заглушить свободу слова в Украине, участвует в дерибанах Киевской области, потому что входит в группу Коломойского с Дубинским".

Блогер отмечает, что активность Дубинского вызвана еще и тем, что "он может потерять протекцию Коломойского". По словам блогера, еще одной мишенью Дубинского является заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который 12 августа в рамках программы "Большое строительство" презентовал проект Киевской обходной дороги.

Как утверждает Азарова, Дубинский пытается блокировать проект исключительно исходя из своих целей: "Строительство дороги планируется в Киевской области, где без согласия Дубинского муха не пролетит бесплатно. Он под видом публичных праймериз в крупных ОТГ Киевской области продает там места".

Рассказывая о схемах на КОДа, Азарова рассказывает о заинтересованности депутата в деле: "Почему Дубинский пытается привлечь внимание прокуратуры к налоговым скруткам? Не потому, что он честный, а потомучто сам хочет сидеть на финансовых потоках. Как передает канал "Тень на плетень", бюджет КОДа – больше 3 млрд долларов. По оценкам "специалистов", из 85 млрд гривен бюджета на строительстве КОДа можно освоить 25, а это почти миллиард долларов".

Как отмечает Азарова, поэтому Дубинский начал борьбу за этот поток: "Дубинский возомнил, что без него ни один вопрос решить нельзя, хотя не понимает, что он ничего не значит без Коломойского. А олигарху точно не до Дубинского – после того, как США за него взялись".

Автор поста отмечает, что Дубинский почти в открытую начал работать на партию "За будущее".

"Таким образом, Дубинский начал войну против коллег-"слуг", – резюмирует блогер Азарова.