А вы согласны с таки условием?

В РФ допустили возвращение Крыма Украине, но назвали одно условие

Как передает Politeka.net, свое предложение озвучил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров еще в 2019 году.

"Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном Условии: для этого Россия должна перестать существовать", - заявил он.

Кроме того, политик уверен, что условие о прекращении существования российского государства никогда не будут выполнено.

Украинцы в сети были не очень согласны с этим, и выразили уверенность в том, что РФ все-таки исчезнет.

"Ми согласны. Пакуйте", "Так, ну и в чем подвох?)","Ждём с нетерпением!", "Мне кажется, что это очень даже приемлемое условие", "Шикарно. Вернут Крым ещё и с бонусом", "Ключевое слово - "возвращение". "Возвращают" лишь то, что "забрали". Они это понимают", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что российский публицист Александр Невзоров озвучил мнение, что "сумасшедшая" поддержка агрессивной политики Владимира Путина против Украины – всего лишь иллюзия, и вся "армия" сторонников аннексии Крыма испарится когда у Кремля окончательно закончатся деньги.

Он отметил, что "все эти бесконечные кремлевские знаменосцы, все эти Нодовцы" – это люди, которые сидят в той или иной степени на зарплатах и на финансировании Кремля.

Напомним, Муждабаев объяснил, почему Россия с легкостью аннексировала Крым.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также писала Politeka, что ветеран АТО предупредил о последствиях подачи воды на полуостров.



