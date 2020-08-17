Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отобрал журналистское удостоверение у съёмочной группы программы «Сегодня», которая снимала материал о сезоне отпусков народных депутатов.

Видео нападения депутата Геруса на журналистов обнародовано в эфире телеканала «Украина 24».

«Инцидент произошел на курорте Кемер. В ответ на вопрос, в какую сумму народному избраннику обошелся отпуск, он повел себя агрессивно и отобрал у журналистки рабочее удостоверение. В конфликт пришлось вмешаться местной полиции», - говорится на сайте «Украина24».

Инцидент произошел в турецком отеле, который предлагает VIP-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. Шесть ночей такого отдыха стоят около 10 тысяч евро, по данным журналистов.

Журналистка Дарья Сметанко вместе с оператором подошла Герусу и спросила, сколько ему стоил этот отдых и не стыдно ли ему проводить свой отпуск в таком дорогостоящем отеле. В ответ Герус отобрал у журналистки удостоверение и заявил, что отдаст его лишь после того, как она последует за ним на к стойке администратора отеля. Конфликт с участием депутата был разрешен только после приезда полиции.

В свою очередь сам фигурант скандала Андрей Герус на своей странице в Facebook написал, что журналистка Дарья Сметанко якобы «два дня тайком фотографирует и снимает на видео его, детей и супругу».

По информации юристов, отобрав журналистское удостоверение, нардеп Герус нарушил статью 171 Уголовного кодекса Украины – «препятствие законной профессиональной деятельности журналистов».

Напомним, это не первый скандал с участием Геруса. Прошлой осенью он ввязался в драку с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в VIP-терминале аэропорта Борисполь, что стало предметом уголовного расследования.

Ранее сообщалось, что Андрей Герус по итогу 2019 г. стал одним из самых богатых депутатов фракции «Слуга Народа». Депутат задекларировал на банковских счетах и наличными 53 млн грн.

Общественную известность Герус приобрел, став автором поправки об импорте электрической энергии из России.

Всего с октября 2019 по март 2020 г., благодаря поправке Геруса, Украина купила у России электроэнергии на 1 млрд грн. В том числе импорт из России стал причиной крупнейшего кризиса в энергетике со времен независимости Украины, который привел к остановке угольных шахт и миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.