Такую мысль в своем видео-обращении выразил лидер полит силы "Перемога Пальчевского".
Также известный предприниматель поделился впечатлениями от переезда на Лесной массив.
"Переехал на улицу Шолом-Алейхема. Планирование района не такое уж и плохое. Широкие улицы, много зеленых зон, но застройка вызывает отвращение и сочувствие к жителям. Уже давно пора сделать какую-то гуманную этажность (прим. ред. - жилых домов)", - считает он.
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Ранее сообщалось, что Пальчевский решил лично погрузиться в проблематику разных районов Киева.
Напомним, согласно исследованию Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Виталия Кличко на грядущих выборах мэра Киева.