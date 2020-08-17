Такую мысль в своем видео-обращении выразил лидер полит силы "Перемога Пальчевского".

Также известный предприниматель поделился впечатлениями от переезда на Лесной массив.

на Лесном..

Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 17. August 2020

"Переехал на улицу Шолом-Алейхема. Планирование района не такое уж и плохое. Широкие улицы, много зеленых зон, но застройка вызывает отвращение и сочувствие к жителям. Уже давно пора сделать какую-то гуманную этажность (прим. ред. - жилых домов)", - считает он.

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Ранее сообщалось, что Пальчевский решил лично погрузиться в проблематику разных районов Киева.

Напомним, согласно исследованию Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Виталия Кличко на грядущих выборах мэра Киева.