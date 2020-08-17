Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» возмущен отсутствием поддержки малых фермером со стороны государства.

Об этом он сказал в своем видео обращении во время посещения аграрной выставки в Киеве.

«У нас 70% земель уже принадлежит агробаронам. А обрабатывают нашу землю всего лишь 30% маленьких самостоятельных фермеров. И, не смотря, на то, что выделяется 4,5 млрд грн., малым фермерам ничего не достается, потому что эти деньги «пилятся» агробаронами, – заявил Андрей Пальчевский.

Предприниматель также отметил, что в Украине нужно готовить высокопрофессиональных фермеров, которые разбираются в современных технологиях.

«Фермером должен быть человек, который умеет читать технологические цепи, знает, как использовать современную технику. Через 20 лет по полям будут ездить дроны во всем мире, а рядом будут сидеть люди, которые умеют ими управлять. И вот такого рода управленцев нам надо готовить», – сказал Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.