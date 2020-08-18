Влада повинна дати правову і політичну оцінку самовільним переговорам Андрія Геруса з урядом Білорусі про поставки електричної енергії

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

«Перемовини з урядом Лукашенка, а конкретно з Міненерго Білорусі, яке кишить резидентурою ФСБ Росії, провів самоуповноважений депутат ВР пан Андрій Герус. За це він був розкритикований МЗС, бо не мав жодного права на такі дії. Правова та політична оцінка цим «переговорам» сподіваюсь буде надана найближчим часом», - написав депутат Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат Кучеренко нагадав, що перемовини Геруса с урядом Білорусі про відновлення поставок електричної енергії відбулися в липні 2020 року, коли «вже було зрозуміло, що Лукашенко перетворився на маргінального диктатора».

За словами Кучеренка, схема про яку домовилися Герус і уряд Білорусі ,передбачала створення прецеденту, за яким незначні збиткові поставки «Енергоатому» йшли в обмін на відкриття українського ринку для демпінгової білоруської/російської електроенергії.

Саме імпорт російської електричної енергії в тому числі через територію Білорусі, за словами Кучеренка став причиною кризи в енергетиці.

«Наш енергоринок був поставлений на коліна саме імпортом з Росії та Білорусі в період коли профіцит внутрішніх виробників був максимальним восени 2019 року. З того моменту мільярдні прибутки усі держкомпанії змінили на десятки мільярдів збитків», - нагадав Кучеренко.

Нагадаємо, в кінці липня 2020 року Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам с Білоруссю, розпочалися поставки атомної енергії з України в Білорусь. Однак через неринкові умови поставок і мізерні обсяги, експерти та народні депутати розцінили цей крок як прикриття для Геруса в його намірах відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.

Раніше повідомлялося, що проти Андрія Геруса триває розслідування щодо імпорту електричної енергії із Росії та Білорусі, який став можливий завдяки поданій ним в порушення регламенту поправки до закону.

Саме завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії на понад 1 млрд гривень, що спричинило кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт.

На минулому тижні Офіс генерального прокурора також відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів «Укрзалізниці» при закупівлі електричної енергії через підставні фірми, які ймовірно пов’язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.