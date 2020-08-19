Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» высказал возмущение отсутствием государственной поддержки детей с особыми потребностями

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью телеканалу 112 Украина.

«Встречался с родителями детей с особыми потребностями. Возмущен, что родителям таких детей не платят из государственного или городского бюджета социальную помощь. Мама с бабушкой, которые воспитывают мальчика с особыми потребностями мне рассказали, что ежемесячно платят по 12 500 грн. за обучение ребенка в частной школе. А это очень большая сумма. Они мне рассказали, что все продали, чтобы ребенок мог обучаться и развиваться. Неужели из двухмиллиардного бюджета нашего города нельзя выделить средства на обеспечение детей с особыми потребностями? Ведь это же копейки по сравнению с масштабами воровства на ремонте и строительстве дорог!», – сказал Андрей Пальчевский.

Общественный деятель отметил, что во всем мире родителям детей с особыми потребностями предоставляется социальная помощь от государства.

«А у нас только на бумагах действует инклюзивное образование. На деле мама с бабушкой продают из дома мебель, чтобы обеспечить ребенка с особыми потребностями. В то время как в городских бюджетах нашей страны воруется до 30% денег», – заявил Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.