Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

"Я решил пожить во всех 10 районах Киева по одной неделе. В обычных квартирах на окраинах спальных районов Киева, чтобы узнать о проблемах украинцев. Вот только переехал на Лесной массив, до этого жил неделю в однушке, в простой 9-этажной панельке на Дарнице. И, вы знаете, я вижу, насколько люди разочарованы действиями властей. И насколько власть вообще далека от простых людей», - заявил он.

Также общественный деятель сказал, что создал партию, потому что знает, как сделать жизнь украинцев лучше.

"У меня есть четкое понимание того, что нужно менять. "Перемога Пальчевского" - всеукраинская партия. Хочу, чтобы всем украинцам, было комфортно жить, работать и зарабатывать. У меня есть четкий план восстановления экономики всей Украины. 30 лет страну никто не защищал на мировой арене, топтались по нашей национальной экономике как могли. Я хочу это изменить", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, согласно последнему исследованию Центра Разумкова именно Пальчевский может стать главным конкурентом Виталия Кличко.